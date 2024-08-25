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Samsun Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası! 3 ölü 10 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:40 Güncelleme: 25.08.2024 13:08
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Samsun Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası! 3 ölü 10 yaralı

Samsun-Ankara kara yolunda sağanak yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracı karıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde Samsun yönüne seyreden araçlar, virajlı ve yokuş aşağı yolda, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıktı.

Kazaya karışan TIRKazaya karışan TIR

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araçKazaya karışan araç

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Kara yolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.

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