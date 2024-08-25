Samsun Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası! 3 ölü 10 yaralı
Samsun-Ankara kara yolunda sağanak yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve polis aracı karıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 2'si ağır 10 kişi de yaralandı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Kara yolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.
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