Samsun Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası! 3 ölü 10 yaralı

Kazaya karışan TIR

ÇOK SAYIDA ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İki tır, bir yolcu otobüsü ve çok sayıda otomobil ile polis aracı kayarak birbirine çarptı. Bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araç

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 3 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede trafik kontrollü sağlanıyor. Kara yolları ekipleri yol temizliğinin yanı sıra kayganlığı önlemek için belirli noktalara malzeme seriyor.