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Mersin'de kucağında çocukla araç kullandı! Polis ekipleri yakaladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 11:15
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Mersin’de kucağında çocukla araç kullandı! Polis ekipleri yakaladı

Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı dronlu trafik denetimi sırasında, bir sürücü ekiplerin takibine takıldı. Ekipler, kucağında çocuğuyla araba kullandığı tespit edilen sürücüye yasal işlem yaptı.

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