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TEM'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 20:26
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TEM’de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM yolunda, aralarında şehirlerarası yolcu otobüsünün de olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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