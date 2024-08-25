25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 21:58
ABONE OL
Elazığ’da kontrolden çıkan araç duvara çarptı: 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken; polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör