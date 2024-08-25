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Sivas'a düğüne giderken kaza geçirdiler: 27 yaralı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 15:24
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Sivas’a düğüne giderken kaza geçirdiler: 27 yaralı

Sivas'a düğüne gidenlerin içinde bulunduğu bir minibüs öğle saatlerinde Sızır Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan 27 yolcu yaralandı.

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