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Samsun'da bir araçtan 572 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:11 Güncelleme: 25.08.2024 16:11
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Samsun’da bir araçtan 572 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 572,56 gram metamfetamin ele geçirildi.

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