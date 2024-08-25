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Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 15:04
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Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 24 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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