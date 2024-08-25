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Siirt'te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 22:11
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Siirt’te acı olay! Serinlemek için girdiği çay sonu oldu

Siirt'te serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuk boğularak can verdi.

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