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Sel bölgesinde yaralar sarılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 25.08.2024 16:29
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Sel bölgesinde yaralar sarılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sel felaketinin ikinci gününde de incelemelerini sürdürdüğü Bünyan’da kayıp kişiyle ilgili acı haberi duyurarak, Muhittin Saraç’ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Saraç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Bünyan halkına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, yaraların el ele sarılacağını ifade etti.

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