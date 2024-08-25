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Düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:28 Güncelleme: 25.08.2024 16:28
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Düğün yolu faciaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne giden kişileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu çok 20’ye yakın kişi yaralandı.

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