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İzmir'de orman yangını! Alevler kontrol altında

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:30 Güncelleme: 25.08.2024 16:31
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İzmir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesinde öğlen saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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