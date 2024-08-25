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Rahvan At Yarışı final koşuları sağanak ve dolu sebebiyle ertelendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:26
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Rahvan At Yarışı final koşuları sağanak ve dolu sebebiyle ertelendi

Ardahan'da düzenlenen 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası gerçekleştirildi. Yarışmalar yağışlı hava nedeniyle yarıda kaldı.

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