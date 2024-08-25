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Ağlatan yangın: 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:24
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Ağlatan yangın: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangın üst daireye de sıçradı. 1'i bebek 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı.

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