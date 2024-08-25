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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:27
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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nda

Başkan Erdoğan, Ahlat'ta bulunan Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan ve dünyanın en büyük Türk - İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarlık ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'a eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti.



Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Başkan Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis'teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.Geceyi ilçede geçirecek olan Erdoğan ilçedeki temaslarına devam edecek.

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