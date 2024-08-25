Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nda

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.Geceyi ilçede geçirecek olan Erdoğan ilçedeki temaslarına devam edecek.

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