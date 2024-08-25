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Otomobilin ön camının kesilmesiyle kurtuldu! İzmit'teki kazada arabada sıkıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 10:55
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Otomobilin ön camının kesilmesiyle kurtuldu! İzmit’teki kazada arabada sıkıştı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobil yan yattı. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilin ön camı kesilerek çıkarıldı.

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