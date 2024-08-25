Büyükçekmece’de sevgili dehşeti! Darp edildi: Dişleri kırıldı

Darp edilen genç kız



"HER ŞEY KAMERADA VAR AMA SERBEST KALDILAR"

Korkudan çalışmaya gidemediğini ve saldırganların 1 gün dahi ceza almadan denetimli serbestlik ile tekrar serbest bırakıldığını ifade eden Altun, "Her şey kamera kayıtlarında var ama buna rağmen serbest kaldılar. Denetimli serbestlik verdiler. Olan benim dişlerime oldu. Mağdurum gerçekten. Üst dişlerimde de baskı gördü onda daha ne olduğunu da bilmiyorum. Maske takmamın sebebi rahatsız oluyorum. İnsanların o şekilde bakmasını istemiyorum dışarıya bile çıkamıyorum utanıyorum. Dün kolumda da morlukları vardı. Bunları yeni fark ettim. Günlerdir markete de gitmiyorum ve gitmeyeceğim çünkü korkuyorum ve psikolojim bozuldu. Artık aynada kendime bakamıyorum. Çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Dişlerimi çok seviyordum ve böyle kaybedince yokluğunu hissediyorum en azından keşke bir gün bile olsa gözaltına alınsalardı onu bile yatmadılar. Sadece savcı karşısına çıkıp denetimli serbestlik aldılar, adalet istiyorum" ifadesini kullandı.

Darp edilen genç kızın annesi



"BU KIZIN BÜTÜN HAYATI MAHVOLDU"

10 kişinin 18 yaşındaki kızı Rabia Altun'a saldırdığı halde saldırganların serbest kaldığını ifade eden anne Hanife Altun, "Sadece çalışmaya değil, okula da gidemiyor. Ön dişlerini döktüler 2 dişi kırık 6 dişi şu an sallanıyor. Benim kızım şu anda 18 yaşında. Yani suçsuz sebepsiz hepsi kamera kayıtlarında var kendi ifadeleri de belli. Diyorlar ki biz gittik küfür etti bize. Sen dükkana gelen kendi müşterine küfür eder misin? Kıza saldırıyorlar kamera görüntüleri ortada. 10 tane erkek bir kızı dövmeye geliyor. Allah için hangi kitaba sığar. Bu kız şimdi ben okula gitmeyeceğim diyor. Üniversiteye gidiyordu sağlık meslek okuyordu. Bu kız 2 sene sonra diş teknisyeni olacaktı ve şimdi ön dişlerin hepsi gitti. Ne bir ceza kestiler ne bir masraf kestiler. Bunları akşam nezarete koydular sabah mahkemeye çıkardılar, mahkemede denetimli serbestlik ile dışarı saldılar. Bu kızın bütün hayatı mahvoldu. Ben bu çocukları babasız büyüttüm. Benim gücüm yok ki bu dişleri de yaptırayım. Ben devlete adalete inanmak istiyorum. Ben hangi birini halledeyim? Benim kızımın psikolojik durumunu mu halledeyim, dişlerini mi halledeyim? Ben annesiyim benim yanıma gelip yüzünü açarak benimle konuşmuyor. Bir genç kızı 10 tane erkek gelip döver mi ya? Hangi kitaba sığar. Ben bu ülkenin insanlarına soruyorum" dedi.



"BENİM KIZIMIN PSİKOLOJİK DURUMU NE OLACAK"

Kızı için adalet istediği ifade eden anne Altun, "Kamera görüntülerinde hepsi mevcut nasıl kızımı yumrukluyorlar, iki dakikada dişlerini kırdılar. Ben onu bu yaşa babasız nasıl getirdim bir Allah bilir bir de ben bilirim. Ben devletimizin yardımlarıyla büyüttüm çocuğumu. Böyle ağzını dişini döksünler diye mi? Evimin halini gör. Ben bu kızın dişlerini nasıl yaptırayım? Ben Allah'a sığınıyorum, adalete sığınıyorum. Bunlar çete ya resmen çete, adamlar hapse girmiyorlar. Benim kızımın psikolojik durumu, dişlerinin durumu ne olacak? Ben el işleri yapıyorum da çocuğumu okutuyorum. Koca 10 kartonu bir günde yapıyorum da 300 liraya. Babasız bu çocuklar. Benim bir sineğe burada zararım olmamış. Allah rızası için en tepedekinden en aşağıdakine kadar sesleniyorum hangisinin vicdanına sığıyor. Ben kendi halimde bir insanım ben kızımın dişlerini nasıl yaptıracağım. İki gecedir bu çocuk sabahlara kadar çığlık atıyor, uykusunda yanına gidiyorum, başında ağlıyorum" şeklinde konuştu.