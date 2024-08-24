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Antalya'da fiber tekne battı! İçinde bulunan 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 23:24
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Antalya’da fiber tekne battı! İçinde bulunan 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde su alıp batan fiber teknedeki 4 kişi yüzerek kıyıya ulaştı. Polis ekiplerinin tekne batması olayıyla ilgili incelemesi sürüyor.

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