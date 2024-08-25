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Kontrolden çıkan araç takla attı! 2'si çocuk 4 yaralı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:12 Güncelleme: 25.08.2024 17:14
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Kontrolden çıkan araç takla attı! 2’si çocuk 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkıp, takla atması sonucunda 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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