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Ankara'da yollar göle döndü ekipler yetersiz kaldı! Çok iş yerini su bastı çöken yola araba düştü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:03
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Ankara’da yollar göle döndü ekipler yetersiz kaldı! Çok iş yerini su bastı çöken yola araba düştü

Ankara'da etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda ev ve dükkanı su basarken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından çöken yolda bir otomobil çukura düştü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su baskınlarına müdahale etmekte yetersiz kaldı.

Ankara'da kısa sürede etkisini gösteren gök gürültülü kuvvet sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, araçlar ve iş yerleri ise su içinde kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara'nın; Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle araçlar güçlükle ilerlediYollarda su birikmesi nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi

Uyarının ardından kısa sürede etkisini gösteren yağış sonrası Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye semtinde biriken su birikintileriyle araçlar su içinde kalırken, göle dönen cadde üzerinde trafikte aksamalar yaşandı. Bazı dükkanlarda su baskınları maddi hasara yol açarken, yağmur suları kaldırımları aşarak dükkanların içerisine girdi.

Ankara'da çok sayıda dükkan ve evi su bastıAnkara'da çok sayıda dükkan ve evi su bastı

"GEÇTİĞİMİZ YIL ÇALIŞMALAR DA OLDU AMA YİNE DE YETERLİ GELMİYOR"
Yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan İbrahim Balcı, yılda 2-3 kere aynı bölgede sel olduğunu dile getirerek, "Her sene esnaf bu sıkıntıyı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalar da oldu, ızgaralar yapıldı ama yine de yeterli gelmiyor, su burada birikiyor. Esnaf gerçekten de mağdur durumda kalıyor" ifadelerini kullandı.



"TAHMİNEN 100-150 BİN LİRA CİVARINDA HASAR VARDIR"
Çevre Esnafı Faik Erdoğan ise yağış sonrası işletmesinin su altında kaldığını kaydederek, "Maalesef Ankara'da belli bir oranın üzerinde yağmur yağdığında bu bölge tamamen sular altında kalıyor. Belediye bazı çalışmalar yaptı ama maalesef çok yeterli olmadı. Bu sene bu üçüncü su baskını oldu. Yardımda bulunuyorlar, sağ olsunlar ama engellenebilirse biz daha çok mutlu olacağız. İçerideki bütün malzemeler suyun altında kalıyor, elektronik malzemeler bozuluyor. Tahminen 100-150 bin lira civarında hasar vardır" dedi.

Ankara'da yağış sonrası çöken yola otomobil düştüAnkara'da yağış sonrası çöken yola otomobil düştü

TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Sıhhiye Köprüsü ve Sıhhiye Yenişehir Pazarı civarında da su baskınları meydana geldi. Suyun tahliye edilmesi ve tıkanan kanalizasyon mazgallarının açılması için itfaiye ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, çalışma yaptı. Vatandaşlar da iş yerlerine dolan sel suyunu, kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Altındağ ilçesine bağlı Dışkapı semtinde sağanak sonrası yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukuru fark edemeyen bir otomobil sürücüsü, aracı çukura düşürdü. Otomobilde hasar oluştu.

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