Ankara’da yollar göle döndü ekipler yetersiz kaldı! Çok iş yerini su bastı çöken yola araba düştü

Ankara'da çok sayıda dükkan ve evi su bastı



"GEÇTİĞİMİZ YIL ÇALIŞMALAR DA OLDU AMA YİNE DE YETERLİ GELMİYOR"

Yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan İbrahim Balcı, yılda 2-3 kere aynı bölgede sel olduğunu dile getirerek, "Her sene esnaf bu sıkıntıyı yaşıyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalar da oldu, ızgaralar yapıldı ama yine de yeterli gelmiyor, su burada birikiyor. Esnaf gerçekten de mağdur durumda kalıyor" ifadelerini kullandı.