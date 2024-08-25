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Hafif ticari aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:22
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Hafif ticari aracın arka koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan hafif ticari aracın arka koltuğunun altına yapılan özel bölmede saklanarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir Filistin uyruklu kadın ile bir Suriye uyruklu erkek olmak üzere toplam 2 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

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