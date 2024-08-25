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Bergama’da orman yangını

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:31 Güncelleme: 25.08.2024 16:31
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Bergama’da orman yangını

İzmir’in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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