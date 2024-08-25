İzmir oksijensiz kaldı: Binlerce balık kıyıya vurdu
İzmir Körfezi'nde katliama ve deniz kirliliğine çözüm bulmayıp, hiçbir adım atmayan CHP'li eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve halefi CHP'li Başkanı Cemil Tugay, Körfez'de oksijensiz kalıp karaya vuran binlerce balık için sadece temizlik görevlisi yolladı.
İzmir Körfezi'nde göz göre göre artan deniz kirliliğine çözüm bulmak için hiçbir adım atmayan CHP'li eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve halefi CHP'li başkanı Cemil Tugay oksijensiz kaldıkları için binlercesi ölü halde karaya vuran balıklar için ancak temizlik işçisi yolladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplu balık ölümleriyle ilgili sorumlu yerel yönetimlerin uyarıldığını açıklarken ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ve Atıksu Labaratuvarı'nın gönderildiğini duyurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı ilk ölçümlerde balıkların oksijen seviyesinin sıfıra düşmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Açıklamada "Çok sayıda kefal, çipura ve kömürcü kaya balığının öldüğü, deniz suyunun kırmızı renge döndüğü belirlendi" denildi.
ÇEYREK ASIRIN EN PİS DÖNEMİ
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar: İzmir ekonomisi için körfezin temizlenmesi şart. Eğer temizlenmezse balık ölümleri ile yine karşılaşacağız. Sonuçlarda beklenen değerler vardı. Körfez çok kirli. Son 25 yılın en kirli dönemi.
DENİZİ KİRLETENLER ARAŞTIRILMALI
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi: Körfezeki gemi trafiği, gemi söküm tesisleri, endüstriyel tesisler, balık çiftlikleri deniz suyu kalitesini olumsuz etkiliyor. Kontrol ve denetim etkin bir şekilde yürütülmeli ve denizi kirletenler araştırılmalı. İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklığı artışı için de önlem alınmalı.
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