İzmir oksijensiz kaldı: Binlerce balık kıyıya vurdu

Temizlik yapan işçiler

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, toplu balık ölümleriyle ilgili sorumlu yerel yönetimlerin uyarıldığını açıklarken ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ve Atıksu Labaratuvarı'nın gönderildiğini duyurdu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı ilk ölçümlerde balıkların oksijen seviyesinin sıfıra düşmesi nedeniyle öldüğü belirlendi. Açıklamada "Çok sayıda kefal, çipura ve kömürcü kaya balığının öldüğü, deniz suyunun kırmızı renge döndüğü belirlendi" denildi.