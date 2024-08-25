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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 08:42
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın provalarının gerçekleştirilecek olması nedeniyle Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada alternatif güzergahlar duyuruldu. İşte detaylar...

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