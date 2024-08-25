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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! 2 ölü: 4 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:10
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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! 2 ölü: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi ölürken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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