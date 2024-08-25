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Gaziantep'te otomobil tankere arkadan çarptı! 1 ölü 1 ağır yaralı...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:46 Güncelleme: 25.08.2024 09:47
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Gaziantep’te otomobil tankere arkadan çarptı! 1 ölü 1 ağır yaralı...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çimento yüklü tankere arkadan çarpan otomobilde bulunan Hacer Günay hayatını kaybetti. Kazada Günay'ın eşi Yılmaz Günay da ağır yaralandı. İşte detaylar...

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