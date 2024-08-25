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Samsun'da ormanlık alanda yangın çıktı: 50 dönüm alan zarar gördü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:46 Güncelleme: 25.08.2024 09:47
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Samsun’da ormanlık alanda yangın çıktı: 50 dönüm alan zarar gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler 50 dönümlük alana zarar verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyle söndürülürken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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