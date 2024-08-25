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Sakarya'da silahlı kavga! 2'si çocuk 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 10:01 Güncelleme: 25.08.2024 10:02
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Sakarya’da silahlı kavga! 2’si çocuk 7 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralanırken, 6 şüpheli de tutuklandı.

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