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Ekmek fırını ve ayakkabı dükkanı küle döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 01:15
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Ekmek fırını ve ayakkabı dükkanı küle döndü

Adana'nın Pozantı ilçesinde akşam saatlerinde bir ekmek fırınının un deposunda çıkan yangın ayakkabı dükkanına sıçradı. Çıkan yangın sonucu küle döndü.

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