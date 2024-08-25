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Araç takla attı 2 kişiden acı haber geldi! 3 yaralı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 00:56 Güncelleme: 25.08.2024 00:56
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Araç takla attı 2 kişiden acı haber geldi! 3 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip takla attı. Araçtaki Birleşik Krallık uyruklu Jennifer Boğdan ve Irak uyruklu Mohammed Othman hayatını kaybetti. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

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