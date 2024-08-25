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Denizli'de gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 06:08 Güncelleme: 25.08.2024 06:08
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Denizli’de gece yarısı deprem! AFAD ilk detayları duyurdu...

Denizli'nin Tavas ilçesinde gece saat 02.31'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinin dışında çevre illerden de hissedildi. İşte detaylar...

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