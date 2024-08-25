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Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 18:12
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Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 660 gram esrar, 31 kök Hint keneviri ve 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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