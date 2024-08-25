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Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak yağış!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 18:18
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Antalya’nın Elmalı ilçesinde sağanak yağış!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Elmalı Belediyesi, AFAD ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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