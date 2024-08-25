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Konya'da düğünde yangın faciası! O anlar panik yarattı: Alevler kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 17:45
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Konya’da düğünde yangın faciası! O anlar panik yarattı: Alevler kontrol altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğünde yemek yenildiği sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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