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Yalova'da acemi balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:43
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Yalova’da acemi balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı

Yalova sahilinde arkadaşları ile balık tutmaya giden acemi balıkçının oltasına balık yerine martı takıldı.

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