25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki hastanın organları 3 kişiye umut oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:49
ABONE OL
Beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Amasya’da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 70 yaşındaki Ali Osman Dizkırıcı’nın bağışlanan organları umutla bekleyen 3 kişiyi hayata bağladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör