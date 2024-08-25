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Sinop’ta bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:17
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Sinop’ta bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü

Sinop kent merkezinde bir apartmanın çatı katına sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım çatıda yangına yol açtı.

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