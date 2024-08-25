25 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Iğdır'da otomobil iş makinasıyla çarpıştı! 2 yaralı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:40 Güncelleme: 25.08.2024 16:42
ABONE OL
Iğdır’da otomobil iş makinasıyla çarpıştı! 2 yaralı

Iğdır'da Necmettin Altınsoy'un kullandığı otomobil, sürücüsü henüz öğrenilmeyen bir iş makinasıyla çarpıştı. Kazada Altınsoy ile araç içerisinde bulunan Zarife Abbasova yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör