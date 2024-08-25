Batman'da tartıştığı genç kadını tüfekle vurdu! Sonra intihar etti
Batman'da bir şahıs Derei mezrasında ekmek pişiren genç kadını tüfekle ağır yaraladıktan sonra yaşamına son verdi. Ağır yaralı olan genç kız hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde tartıştığı genç kızı silahla vurarak yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak yaşamına son verdi. Edinilen bilgilere göre olay, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Derei mezrasında yaşandı. A.Ç. (21) isimli genç, tartıştığı S.A. (22) adlı genç kızı silahla yaraladıktan sonra aynı silahla kendini vurdu.
Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde çoban A.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ağır yaralı olan genç kız S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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