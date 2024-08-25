Batman’da tartıştığı genç kadını tüfekle vurdu! Sonra intihar etti

Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde çoban A.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ağır yaralı olan genç kız S.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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