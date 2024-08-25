Antalya’da korkutan yangın! Alevler kontrol altında

Olay yerinden bir kare

Az sayıda öğrencinin bulunduğu yurt, ekiplerin uyarısıyla boşaltıldı. Yurtta bulunan görevliler ve öğrenciler, eşyalarını alarak güvenli noktaya giderken, bazı görevliler ise itfaiye ve orman ekiplerine söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Söndürme çalışmasına mahalleli de hortumlarla su sıkarak destek verdi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.