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Antalya'da korkutan yangın! Alevler kontrol altında

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:59 Güncelleme: 25.08.2024 16:59
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Antalya’da korkutan yangın! Alevler kontrol altında

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir çalılıkta yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Yangın, İtfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle bölgede bulunan öğrenci yurduna ve müftülük binasına ulaşmadan kontrol altına alındı.

Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çalılık yangını çıktı.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının olduğu noktaya kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, diğer noktalardan destek takviyesi isteyerek söndürme çalışmalarına başladı. Geniş alana yayılan yangının, evlere, Aksu Müftülüğü ve yanında bulunan öğrenci yurduna ulaşmaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare

Az sayıda öğrencinin bulunduğu yurt, ekiplerin uyarısıyla boşaltıldı. Yurtta bulunan görevliler ve öğrenciler, eşyalarını alarak güvenli noktaya giderken, bazı görevliler ise itfaiye ve orman ekiplerine söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Söndürme çalışmasına mahalleli de hortumlarla su sıkarak destek verdi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kalırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

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