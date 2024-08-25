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Tarihi Kapalıçarşı'da yangın paniği: Alevler kontrol altında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 09:21 Güncelleme: 25.08.2024 09:21
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Tarihi Kapalıçarşı’da yangın paniği: Alevler kontrol altında

İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcu atölyesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 1 polis memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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