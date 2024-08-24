24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yüksekova'da koca engerek yılanı görüntülendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 12:48 Güncelleme: 24.08.2024 12:49
ABONE OL
Yüksekova’da koca engerek yılanı görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör