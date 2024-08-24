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Eskişehir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 12:51 Güncelleme: 24.08.2024 12:58
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Eskişehir’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi

Eskişehir'de, 2024 yılı boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul eden 35 kişiye 77 bin 976 TL para cezası kesildi.

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