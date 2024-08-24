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Bodrum'da güldüren diyalog: Kask takmayan çocuğa çizgi film yasağı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 12:47
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Bodrum’da güldüren diyalog: Kask takmayan çocuğa çizgi film yasağı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ile kaldırımda bisiklet süren çocuğun sevimli diyaloğu gülümsetti.

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