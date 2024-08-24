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Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin dar sokak ve ağaç sınavı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:09 Güncelleme: 24.08.2024 14:10
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Yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerinin dar sokak ve ağaç sınavı

Antalya'da yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti, araçlardan biri sokakta yola meyilli şekilde duran ağaca takılı kaldı. İhbarın asılsız olması sevindirirken, üst kısmı yola meyilli ağaca takılan itfaiye aracında zarar meydana geldi.

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