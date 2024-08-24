24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yalova’da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:12 Güncelleme: 24.08.2024 14:12
ABONE OL
Yalova’da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, bölgede bulunan 25 yaşındaki Harun Kırmızı tarafından kurtarılmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen kurtarılma anını anlatan Kırmızı, daha önce de yine bir kişiyi daha boğulmak üzereyken kurtardığı söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör