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Bursa'da seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı! Demir yığınına döndü...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 13:49
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Bursa’da seyir halindeki otobüs cayır cayır yandı! Demir yığınına döndü...

Bursa'da, seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünde çıkan yangın korkuya neden oldu. 41 yolcu tahliye edilirken, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs demir yığınına döndü.

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