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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:05
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Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı!

Son dakika haberine göre Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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