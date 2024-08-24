24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İtfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:10
ABONE OL
İtfaiye erinin yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu

Ankara itfaiyesi ekiplerinin eve giren bir yarasa ile mücadelesi renkli anlara sahne oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör