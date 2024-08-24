İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi! Çok sayıda ev zarar gördü | AFAD devreye girdi

Tavlı, inceleme neticesinde binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olanlara AFAD'dan 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındı. Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız. Çökmeden kaynaklı rüsubatın kaldırılması ve temizlenmesi neticesinde yeniden bir projenin değerlendirilmesi lazım. Yeniden istinat duvarı yapılacaksa çalışılması ve yol alması için bir süre gerekli."