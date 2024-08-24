İstinat duvarı çöktü 48 daireli bina apar topar tahliye edildi! Çok sayıda ev zarar gördü | AFAD devreye girdi
Ordu'nun Ünye ilçesinde korku dolu dakikalar yaşandı. Bir sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda 6 daire zarar görürken AFAD ekipleri tarafından 48 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, olay yerinde incelemelerde bulunarak ev sahibi olanlara AFAD tarafından 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındığı belirterek "Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız." dedi.
BİRÇOK DAİRE ZARAR GÖRDÜ
İlçenin Burunucu Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan sitenin üst kısmındaki istinat duvarı çöktü. Sürüklenen toprak yığını, C Blok'taki 6 daireye zarar verdi.
KOCA BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay sırasında dairelerde kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.
İnceleme yapan AFAD ekipleri, tedbir amacıyla 48 dairelik binanın boşaltılmasına karar vererek tahliye işlemini gerçekleştirdi.
KALACAK YERİ OLMAYANLARA YURTLARA
Konaklayacak yeri olmayan vatandaşların, AFAD tarafından yurtlara yerleştirileceği bildirildi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 48 bağımsız bölümden oluşan C Blok'taki 6 dairenin, istinat duvarının çökmesi neticesinde zarar gördüğünü söyledi.
24 BİN TL'YE KADAR YARDIM KARARI
Olay sırasında hasar alan dairelerde kimsenin bulunmadığını ifade eden Tavlı, dairelerden 39'unun dolu, 9'unun ise boş olduğunu vurguladı.
Tavlı, inceleme neticesinde binanın tamamen boşaltılmasına karar verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ev sahibi olanlara AFAD'dan 24 bin lira, kiracılara ise 13 bin lira yardım kararı alındı. Yerleşecek yer bulamayanlara da Kredi Yurtlar Kurumunda 13 Eylül'e kadar konaklama imkanı sağlayacağız. Çökmeden kaynaklı rüsubatın kaldırılması ve temizlenmesi neticesinde yeniden bir projenin değerlendirilmesi lazım. Yeniden istinat duvarı yapılacaksa çalışılması ve yol alması için bir süre gerekli."
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