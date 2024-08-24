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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:19 Güncelleme: 24.08.2024 14:19
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Hacer Usta, 13 yıldır taş ocağının başında çörek ve simit pişiriyor

Kahramanmaraş'ta 13 yıldır taş ocağında çörek ve simit pişiren Hacer Usta, aile bütçesine katkı sunarken odun ateşinde pişen çörek ve simitlere de rağbet olduğunu söyledi.

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